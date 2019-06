Arquiteta e urbanista Ana Elisa Niemeyer morre aos 67 anos

A missa de sétimo dia será na próxima quarta-feira (foto: Reprodução/Instagram) arquiteta e urbanista Ana Elisa Niemeyer, neta de Oscar Niemeyer e quem comandava atualmente o escritório que ainda funciona com o nome do avô, morreu na noite de quarta-feira (19/6), aos 67 anos. , neta dee quem comandava atualmente o escritório que ainda funciona com o nome do avô, morreu na noite de quarta-feira (19/6), aos 67 anos.

O filho de Ana Elisa, Paulo Sergio Niemeyer publicou em redes sociais fotos com a mãe e a família, informando e lamentando sua morte. Em uma publicação do último sábado (15/6), ele desejava que as complicações de saúde de Ana Elisa passassem e que ela ficasse mais forte. Paulo disse ainda que Niemeyer, a quem ele chama de mentor no texto, estaria olhando por ela.

Ela foi velada e enterrada na quinta-feira (20/6), no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, onde vivia. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ), do qual Paulo é conselheiro, publicou nota de pesar e informando sobre o velório.

Publicações fluminenses informaram sobre a missa de sétimo dia da arquiteta, que acontecerá no dia 26 de junho, às 18:30, na Igreja Nossa Senhora da Paz, no Rio.

Ana Elisa deixou três filhos, Paulo Sergio, Isabela e Paul Cecil, e seis netos.