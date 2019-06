Corpo de adolescente é encontrado em terreno baldio em Angra dos Reis

Uma adolescente de 16 anos foi encontrada morta em Angra dos Reis, na Costa Verde do Estado do Rio, na manhã de quinta-feira, 20. O corpo da jovem estava em um terreno baldio. Há indícios de que a adolescente tenha sofrido violência sexual.



Segundo o Instituto Médico Legal, a morte da garota foi provocada por uma fratura no crânio, que foi causada por um objeto rígido - provavelmente uma pedra ou um pedaço de madeira. O laudo completo deve ficar pronto em até 40 dias. O caso está sendo investigado pela 166ª DP (Angra dos Reis). Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.