Mulheres brigam em vagão lotado do metrô de Brasília; veja vídeo

Um vídeo de uma briga entre duas mulheres em um vagão do metrô de Brasília, nas proximidades da Estação Ceilândia, passou a circular nas redes sociais. A confusão teria ocorrido na última quarta-feira, após uma mulher começar a discutir com uma jovem, que estava sentada no chão do trem em horário de pico. Um vídeo de uma briga entre duas mulheres em um vagão do metrô de Brasília, nas proximidades da Estação Ceilândia, passou a circular nas redes sociais. A confusão teria ocorrido na última quarta-feira, após uma mulher começar a discutir com uma jovem, que estava sentada no chão do trem em horário de pico.





Um passageiro do trem passa a filmar a cena quando as duas já estão brigando. "E você que pisou no meu pé?", pergunta a jovem. "Pisei não. Empurrei. E daí? Empurrei e qual o problema?", retruca a outra. A jovem chama a outra de "feia", e ouve de volta: "Feia é você que fica sentada com o rabo no chão onde todo mundo pisa".

"E você?", questiona a outra. "Parece que não transa. É falta de r***?", completa. Nesse momento, ela recebe um tapa na cara e uma confusão se inicia. Um homem que está parado próximo tenta separar as duas, mas elas continuam trocando agressões. Um outro homem, de camisa branca, chega para tentar apartar.





"Me respeita", grita uma. "Me respeita você, sua desgraçada", diz a outra. É possível ouvir murmúrios e xingamentos entre as duas. "Vem aqui sua moleca, desgraçada. Vem pra tu (sic) ver. Eu te mostro o seu lugar", diz a mulher. "Cala a boca", grita a outra. "Não calo, e enquanto eu tiver minha razão, eu vou falar", encerra.









(foto: Reprodução/Internet)

Pelas normas do metrô, não é permitido agachar ou sentar no chão do trem.