Homem morre ao se pendurar para tirar selfie sobre estação de trem

A queda ocorreu por volta das 7 horas (foto: Reprodução/Google Street View)

Umna manhã desta quinta-feira, 20, ao despencar da passarela da estação de trem Riachuelo e cair sobre os trilhos, na. Segundo relatos colhidos pela TV Globo, o homem, de 21 anos,, que passa por cima dos trilhos, para ligar as plataformas de cada sentido da linha."Ele falou:, e resolveu tirar uma foto do outro lado da grade (da passarela). E com isso ele levou um choque do fio no pé. As duas mãos dele se soltaram e ele acabou batendo com a cabeça no trilho", disse ao RJTV um amigo da vítima, que, segundo a TV Globo, presenciou o incidente.O rapaz disse ainda acreditar que houve um. Imagens da TV Globo mostram que há fiação elétrica encostada na passarela. A rede de trens urbanos da região metropolitana do Rio é operada pela concessionária SuperVia. Em nota, a empresa, controlada pelo grupo japonês Mitsui, informou que "a passarela da estação estava devidamente equipada com guarda-corpo e que o respeito a essa delimitação de segurança é fundamental para a prevenção de acidentes".Segundo a SuperVia,. O RJTV relatou que os amigos voltavam de uma festa, em Madureira, também na zona norte do Rio, quando resolveram parar para fazer as fotos. Nem a Polícia Militar nem a Polícia Civil confirmaram a identidade da vítima. O caso está sendo investigado pela 25ª Delegacia de Polícia (DP).A SuperVia informou ainda que, por causa do incidente, das 7h02 às 10h45, trens paradores com destino à estação Central do Brasil não realizaram paradas nas estações Engenho Novo, Méier, Riachuelo e Sampaio, todas na zona norte. "Os passageiros puderam realizar transferência nas estações São Francisco Xavier e Olímpica de Engenho de Dentro., diz a nota da concessionária.