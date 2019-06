Evento em São Paulo celebra diversidade e cultura da comunidade LGBT

As semanas anterior e posterior à Parada do Orgulho LGBT em São Paulo, em 23 de junho, estão cheias de eventos paralelos que celebram a diversidade. Um deles é o Pajuball - Corpos em Performance, promovido pelo Coletivo Amem e que ocorre na Casa Natura Musical nesta sexta-feira, 21.



Com entrada gratuita, a festa propõe a união da cultura ballroom com o dialeto pajubá, comunicações corporais e verbais criadas pela comunidade LGBT+. As balls são bailes que surgiram em meados dos anos 1960 e deram origem à cultura house ballroom. Nesses eventos, as pessoas se apresentam em disputas de diversas categorias. As performances são baseadas em identidades de gênero, raça e sexualidade.



Já o pajubá é um dialeto criado pela comunidade LGBT+ como uma forma de resistência e comunicação que utiliza termos de origem nagô e iorubá. A linguagem foi um dos temas abordados na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2018.



O Pajuball terá uma apresentação da artista trans Jup do Bairro, mesa de discussões e uma ball com 12 categorias inspirada nas festas LGBT+ norte-americanas dos anos 1970. O evento ainda celebra os 50 anos da revolta de Stonewall, rebelião que deu origem a toda a luta por direitos LGBT no mundo.



Serviço



Pajuball - Corpos em Performance



Data: sexta-feira, 21 de junho 2019



Horário: 23h; abertura da casa às 21h30



Ingresso: gratuito



Classificação: 18 anos



Duração: 90 minutos



Capacidade: 710 lugares