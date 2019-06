Multa para motos começa a valer a partir de quinta-feira na Marginal do Pinheiros

A Prefeitura de São Paulo inicia nesta quinta-feira, 20, a fiscalização dos motociclistas que circularem pela pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello Branco. Quem desrespeitar a regra será autuado por cometer infração de gravidade média, com quatro pontos na CNH e multa de R$ 130,16.



A proibição das motos na pista expressa está vigente desde o dia 20 de maio, no trecho entre a Ponte Transamérica até cerca 300 metros antes da Ponte Fepasa, onde há a junção com a restrição já existente na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna. Conforme estabelecido pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT), houve 30 dias para adaptação dos usuários, sem aplicação de multas.



A fiscalização será feita por agentes de trânsito da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), policiais militares do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) e por equipamentos de fiscalização eletrônica (radares fixos e portáteis do tipo pistola).



Ao longo da Marginal Pinheiros, no trecho onde a medida vigora, há radares fixos ajustados para fiscalizar a placa traseira das motocicletas, que identificam os veículos. Desde 21 de fevereiro, a CET já havia instalado faixas de vinil com a recomendação "Moto Use Pista Local" em algumas pontes da Marginal Pinheiros.



Acidentes



O corredor da Marginal do Pinheiros contabilizou em 2018, segundo a CET, dez acidentes fatais envolvendo motos. Dados da Companhia também apontam alta de 17,7% no número de motociclistas mortos no trânsito paulistano de 2017 (311 fatalidades) para 2018 (366).



Restrições



A primeira restrição a motos na Marginal do Tietê ocorreu na pista expressa, em ambos os sentidos, em agosto de 2010. No sentido Ayrton Senna, as motos não podem trafegar na pista expressa, de 300 metros antes da Ponte Nova Fepasa até a Ponte Deputado Ricardo Izar (Tatuapé). Já no sentido oposto, Castello Branco, a proibição vale de 400 metros antes da Ponte Deputado Ricardo Izar (Tatuapé) até a Ponte Atílio Fontana (Anhanguera).



Em maio de 2017 entrou em vigor a restrição para motos na pista central da Marginal do Tietê durante a madrugada, também em ambos os sentidos. O horário de restrição é das 22h às 5h.