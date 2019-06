Freiras de Pirenópolis fazem sucesso com vídeo de dança na internet

Um grupo de freiras cantando e dançando uma música bastante agitada, de forma animada e surpreendente. Isso te faz lembrar alguma coisa? Provavelmente, se você nasceu antes da década de 1990, deve responder algo referente ao filme americano Mudança de hábito. No entanto, a sensação do momento são as Irmãs Missionárias dos Pobres de Santa Terezinha do Menino Jesus de Pirenópolis. As religiosas se inspiraram no filme estrelado pela atriz Whoopi Goldberg, lançado em 1992, e se apresentaram em uma pousada do município goiano ao som de Better when I’m dancin, da cantora Meghan Trainor.





As religiosas seguiram ao pé da letra a tradução da música, que diz: “Eu me sinto melhor dançando, podemos fazer isso juntos, aposto que vai se sentir melhor quando estiver dançando”. O vídeo da apresentação feita no último sábado, na Pousada Resort dos Pirineus, ganhou repercussão nas redes sociais e agitou tanto quem estava no evento quanto os internautas que assistiram à dança.





A irmã Taita Cardoso, uma das oito freiras que participaram do espetáculo, conta que nada foi intencional e que os comentários e compartilhamentos da apresentação causaram surpresa entre elas. “Essa foi a segunda vez que fizemos algo assim, com dança animada. Mas, dessa vez, foi diferente, porque a gente não esperava tamanha repercussão. O nosso trabalho é todo interno e a ideia da nossa superior era divulgá-lo para conseguir mais ajuda e doações para a obra social que realizamos. Depois disso tudo, acredito que o objetivo será alcançado”, destaca.





A primeira apresentação do grupo ocorreu no Natal de 2018, quando foram convidadas a participar de uma comemoração ao nascimento de Jesus Cristo na praça cívica de Pirenópolis. A irmã Taita não lembra o nome da música, mas a animação ficou marcada. “Foi uma experiência bastante diferente. Mas ficou ali entre os próprios moradores da cidade. Não foi nada muito exposto como dessa vez”, relatou.

(foto: Aldeia da Paz/Divulgação)

Ação social





As freiras fazem parte da associação Aldeias da Paz, em Pirenópolis. Elas atendem 22 idosas abandonadas pelas famílias e 40 crianças, que passam o dia na instituição enquanto os pais trabalham. Todas as atividades promovidas pela ação social dependem de ajuda financeira de pessoas físicas e jurídicas, além de doações de fraldas, produtos de higiene, entre outros utensílios.





Uma das colaboradoras mais fiéis está a dona da Pousada dos Pirineus, Mércia Crema. Foi a pedido dela que as irmãs fizeram a apresentação. “Inauguramos nosso parque aquático, no sábado, e resolvemos fazer uma festa diferente”, conta o gerente do hotel, Paulo Henrique da Silva. “A apresentação das religiosas foi a grande surpresa do dia. Nem a gente esperava que fosse repercutir tanto nas redes sociais”, completa.





Os internautas vibraram com o vídeo e deixaram muitas mensagens parabenizando as irmãs. “Que lindo! Isto é muito importante. Fazer essas avós e crianças felizes. Parabéns”, diz um texto. Em outro, uma seguidora da página da associação Aldeias da Paz declarou: “Deus abençoe essa caridade aos avós, crianças e funcionários da pousada”.





Como ajudar

Os interessados em ajudar a associação Aldeias da Paz devem entrar em contato pelos telefones (62) 3331-1073 e (62) 3331-3813 ou pelo WhatsApp (62) 98421-9778. “Ou podem vir pessoalmente também. A gente gosta muito de receber visitas, além das doações. As portas estão sempre abertas”, convida a irmã Taita.