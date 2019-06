Baleia jubarte surpreende remadoras em praia no Rio de Janeiro; veja vídeo

Uma baleia jubarte surpreendeu remadoras na tarde dessa segunda-feira (17), na praia da Barrinha, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.



No vídeo, publicado no perfil da remadora Marcela Carrocino, presidente do Quebra-Mar, a baleia aparece dando um salto.





As imagens mostram que o barco chega a tremer com o impacto do mamífero na água. Marcela estava acompanhada da remadora Fernanda Charbel e de outras pessoas que, depois do susto, agradeceram pelo espetáculo.

(foto: Reprodução Instaram Marcela CCarrocino)