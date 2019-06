Senar levará assistência técnica por dois anos a 790 famílias em Brumadinho

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) apresenta nesta sexta-feira, 14, o projeto SuperAção Brumadinho, com assistência técnica, gerencial e de ações sociais para atender, por dois anos, cerca de 790 famílias da área rural do município de Minas Gerais atingida pelo rompimento da barragem da Vale, em janeiro. O programa está incluído na Aliança por Brumadinho, programa coordenado pelo Ministério da Cidadania em parceria com a iniciativa privada e o terceiro setor.



As famílias rurais atendidas pelo Senar estão incluídas no cadastro único de programas sociais do governo, em situação de extrema pobreza com renda mensal de R$ 89 a R$ 178 por familiar.



O Senar realizará ações voltadas para a saúde preventiva e capacitará profissionais para o trabalho no campo, como criação de pequenos animais, horticultura, fruticultura, apicultura, pedreiro, carpinteiro, eletricista rural, entre outros, além de atividades como produção de artesanatos em tecidos, sementes e cascas, produção artesanal de alimentos e doces.



Os beneficiados serão divididos em grupos de acordo com a aptidão agropecuária. Os técnicos do Senar farão as visitas bimestrais para acompanhar a evolução dos produtores e seus resultados em todas as etapas.



Em contrapartida, o Ministério da Cidadania destinará R$ 2.400 por projeto, valor dividido em duas parcelas. O beneficiado realizará o saque pelo cartão do Programa Bolsa Família na medida em que o recurso for liberado.



No projeto SuperAção Brumadinho, após o diagnóstico socioeconômico e ambiental, serão definidas ações de capacitação e assistência técnica e gerencial.



Em seguida, os produtores serão mobilizados, terão um acompanhamento da evolução, com gestão sistêmica das etapas do projeto. No fim, terão a gestão operacional, econômica e técnica dos resultados gerados pelas ações propostas.