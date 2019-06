SP terá 'arraial canino' com direito a quadrilha

Os cães estão sendo incluídos cada vez mais na vida das pessoas, inclusive nos momentos sociais e festivos. E em junho, época de festa junina, não pode ser diferente. Pensando nisso, o Mooca Plaza Shopping organizou o "ArraiAU" para o próximo domingo, 16, com entrada gratuita. Os cachorros terão seu próprio espaço no pet park, com atividades especiais para eles, das 14h30 às 17h. Também haverá uma quadrilha com os pets, a partir das 15h30. Será um verdadeiro arraial canino.



Um dia antes, no sábado, 15, as atividades juninas são voltadas para o universo infantil, com a quadrilha Maple Bear, das 10h às 15h, teatro infantil com o Boi de Brincadeira, às 17h.



O fim de semana de festa terminará com o espetáculo Os Saltimbancos, no domingo, às 17h.



Todos os dias terão pintura caipira, em que o público poderá se caracterizar, comidas típicas, touro mecânico e outras brincadeiras, além de DJ, sorteios e um trio sertanejo.



Serviço:



Arraial no Mooca Plaza Shopping



Data: 15 e 16 de junho



Horário: sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 20h



Local: Estacionamento, em frente ao Outback, no Mooca Plaza Shopping - R. Capitão Pacheco e Chaves, 313 - Mooca, São Paulo