Receita pega 506 quilos de cocaína em carga de mármore no porto de Santos

A Receita localizou, nesta quarta, 12, no porto de Santos, 506 kg de cocaína em carga de exportação com destino à Europa.



Segundo a Assessoria de Comunicação Institucional da Alfândega da Receita, "por meio de critérios objetivos de análise de risco, a equipe da Alfândega de Santos selecionou a carga para conferência".



Na verificação, houve indicação do cão de faro da Receita Federal para presença de droga.



A cocaína estava escondida dentro de cinco pallets, de um total de dez, que continham pedras de revestimento de piso - mármore branco e granito -, sendo que, em quatro pallets de granito e em um de mármore, as pedras internas, abaixo da terceira camada, estavam cortadas de modo a abrir espaço para ocultação da droga.



O destino da carga seria o porto de Antuérpia, na Bélgica. A droga interceptada foi entregue à Delegacia de Polícia Federal de Santos, que prosseguirá com as investigações a partir das informações fornecidas pela Receita.