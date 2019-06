Homem tem 50% do corpo queimado em explosão em mercado na zona oeste de SP

Um homem teve 50% do corpo queimado durante uma explosão em um mercado localizado na Vila Sônia, na zona oeste de São Paulo, no início da manhã desta quarta-feira, 12. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um pavimento da edificação cedeu com a explosão.



Um helicóptero Águia da Polícia Militar e dez viaturas foram enviados ao local. Será feita uma perícia para investigar as causas da explosão, que deixou detritos na rua e assustou a vizinhança. Há a suspeita de que tenha ocorrido vazamento de gás.