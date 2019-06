Vítimas de explosão de barco no Acre chegam a BH para tratamento

(foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Duas vítimas da explosão de um barco que feriu gravemente 18 pessoas em Cruzeiro do Sul, no Acre, deram entrada no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Referência no tratamento de queimados, a instituição recebeu, por volta de 5h30 desta terça-feira, um homem de 45 anos e um bebê de quatro meses, ambos em estado grave. O adulto teve 45% do corpo atingido pelas queimaduras. A criança, 24%. Outras duas pessoas devem chegar esta noite ao pronto socorro para tratamento.





Acidente

A explosão do barco que levava passageiros e galões de combustível pelo Rio Juruá ocorreu na última sexta-feira (7). Segundo informações da Polícia Civil, a embarcação era utilizada para transporte irregular de combustível. O acidente ocorreu durante uma parada para abastecimento. Uma pessoa morreu, até o momento.





A Polícia Civil já começou a ouvir familiares das vítimas e testemunhas. Os responsáveis pelo veículo fluvial também serão ouvidos. O laudo da perícia realizada no que sobrou do barco fica pronto em 90 dias.