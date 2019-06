Parques têm programação no encerramento da semana do meio Ambiente

Nesta semana, celebrou-se o Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5 de junho. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), a primeira celebração ocorreu no ano de 1974 e cresceu, transformando-se "em uma plataforma global de sensibilização e ações para problemas ambientais urgentes - desde a poluição marinha e o aquecimento global até o consumo sustentável e os crimes contra a vida silvestre".



No encerramento da Semana do Meio Ambiente, diversos parques de São Paulo ainda têm programação especial voltada para atividades de conscientização sobre o assunto, como caminhadas, exposições, palestras e cursos.



Confira algumas das programações para este fim de semana.



Horto Florestal

8 de junho



10h30: Trilha guiada pelos monitores ambientais da unidade de conservação.



10:35: O Museu Florestal da América Latina: Museu Florestal Octávio Vecchi, estará aberto à visitação com palestra do Núcleo de Artes Conservação & Restauro.



Onde fica: Rua do Horto, 931



Parque Guarapiranga

8 de junho



9h às 16h: Exposição Fauna e Flora + Visita ao polo de Educação Ambiental



9 de junho



13h: Oficina de Jardinagem



9h às 16h: Exposição Fotográfica sobre reciclagem e sustentabilidade



Onde fica: Estrada Guarapiranga, 575 - Parque Alves de Lima /Informações: (11) 5514-6332



Parque Linear São José

8 e 9 de junho



10h: Exposição fotográfica de conscientização ambiental



Onde fica: Avenida Frederico René de Jaegher, 2760 - Vila São José / Informações: (11) 5925-6782



Parque Santo Dias

8 de junho



13h30: Visita com os alunos da Fábrica de Cultura + Conversa sobre projetos sociais (Eparreh)



9 de junho



10h: Exposição de trabalhos socioambientais + Show + Cine Ambiental / Local da atividade: Quadra de Basquete



10h: Plantio de Árvores + Campeonato de Ordem Unida - Desbravadores



Onde fica: Travessa Jasmin da Beirada, 71 (portão 1) / Rua Arroio das Caneleiras, s/n (portão 2) - Capão Redondo / Informações: (11) 5511-9356



Parque Trianon

8 de junho



10h30 às 14h30: Natureza e concentração - Moetá /Local da atividade: Alameda do Fauno



9 de junho



9h30: Oficina de Bituqueira / Local da atividade: Praça da Aretuza / Inscrições: parquetrianon@prefeitura.sp.gov.br



Onde fica: Rua Peixoto Gomide, 949 - Cerqueira César / Informações: (11) 3253-4973