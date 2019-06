Inep tem novo diretor de gestão e planejamento

O Diário Oficial da União (DOU) publica nesta sexta-feira, 7, a nomeação de Alfredo Murillo Gameiro de Sousa como diretor de Gestão e Planejamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação que, entre outras atribuições, é responsável pela elaboração do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Sousa assume o posto no lugar de Derli Antunes Pinto, exonerado nesta sexta.



Na quarta-feira, 5, outro diretor do órgão já havia sido exonerado. Trata-se de Francisco Vieira Garonce, que chefiava a Diretoria de Avaliação da Educação Básica do Instituto.



A exoneração de Garonce estava prevista desde 21 de maio, quando foi descoberta a quebra de protocolo de segurança do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), que dá oportunidade a jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental e médio de conseguirem certificado escolar. A exoneração de Garonce foi publicada com data retroativa a 22 de maio.



Oficialmente, o Inep diz que a saída de Garonce faz parte da troca natural de diretores e coordenadores após a chegada do novo presidente, Alexandre Lopes, que assumiu o comando do instituto em 17 de maio - após Elmer Coelho Vicenzi pedir demissão da presidência.