Campanha ressalta importância da triagem neonatal logo após nascimento do bebê

A Apae de São Paulo e a União Nacional dos Serviços de Referência em Triagem Neonatal (Unisert) comemoram, o Dia Nacional do Teste do Pezinho nesta quinta-feira, 6. Para isso, lançaram a terceira edição da campanha "Junho Lilás", com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de se realizar a triagem neonatal após as primeiras 48 horas do nascimento e até o 5º dia de vida do bebê, além de enfatizar a necessidade de se ampliar o número de exames cobertos.



Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) cobre a realização de exames para se detectar até seis doenças no Teste do Pezinho (fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme, fibrose cística, deficiência de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita), mas o laboratório da Apae de São Paulo, referência em todo o País, oferece testes mais ampliados, nos quais é possível se detectar até 50 doenças graves, incluindo falhas imunológicas que podem levar a óbito caso não sejam tratadas precocemente.



"A Apae realizou, em 1976, o primeiro Teste do Pezinho da América Latina. Ao longo dos anos, nosso laboratório se tornou referência, mas hoje há novos exames e é importante que cada vez mais crianças tenham acesso ao diagnóstico precoce de doenças graves para que possam receber os tratamentos adequados e ter mais qualidade de vida", explica Aracélia Costa, superintendente-geral da organização.



Desde 1992, o Teste do Pezinho é obrigatório em todo o território nacional e hoje está previsto no Programa Nacional de Triagem Neonatal, adotado pelo Ministério da Saúde em 2011.



A campanha "Junho Lilás" conta com a participação de personalidades como a apresentadora Ticiane Pinheiro, a atriz Karina Bacchi, a dupla sertaneja Maria Cecilia e Rodolfo e a médica pediatra e embaixadora da saúde da Apae de São Paulo Ana Escobar.



Além disso, a Apae de São Paulo possui ambulatório de triagem neonatal com equipe interdisciplinar para orientação e tratamento dos casos confirmados.



Também nesse Dia Nacional do Teste do Pezinho, o Instituto Vidas Raras dá visibilidade a campanha para o exame ampliado. O objetivo é reunir parceiros de diversas regiões do País como conta Regina Próspero, vice-presidente do instituto: "precisamos do apoio de todos para recolher um milhão de assinaturas e conseguirmos levar o assunto da necessidade de ampliação do exame na rede pública de saúde ao Congresso Nacional". Para participar da campanha de coleta de assinaturas, utilize o endereço eletrônico a seguir (https://pezinhonofuturo.com.br/).



Monumentos



Em 6 de junho, o Congresso Nacional, no Distrito Federal, receberá iluminação especial com a cor lilás. Na capital paulista, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo, também haverá iluminação especial, entre os dias 3 e 10 de junho, em alguns pontos, como a Ponte Octávio Frias de Oliveira, Viaduto do Chá, Prédio da Prefeitura (Edifício Matarazzo-Viaduto do Chá), Fonte do Parque do Ibirapuera, Memorial da América Latina e Monumento às Bandeiras.