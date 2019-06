'Fui vítima de agressão juntamente com estupro', diz mulher que acusa Neymar

Esta foi a primeira vez que ela se pronunciu desde que o caso veio à tona (foto: SBT/Reprodução ) SBT exibiu, na noite desta quarta-feira (05), uma entrevista com a mulher que declara ter sido estuprada pelo atacante Neymar. Esta foi a primeira vez que ela se pronunciou desde que o caso veio à tona. exibiu, na noite desta quarta-feira (05), uma entrevista com a mulher que declara ter sido estuprada pelo atacante. Esta foi a primeira vez que ela se pronunciou desde que o caso veio à tona.

Apesar de ter depoimento marcado para esta quinta-feira, em São Paulo, Najila Trindade Mendes de Souza se antecipou e disse durante a entrevista que foi vítima de agressão seguida de estupro.

Exclusivo! Modelo que acusa Neymar de estupro fala com Roberto Cabrini. Hoje, às 19h45, no #SBTBrasil pic.twitter.com/ZDqoFJlOIe %u2014 SBT Jornalismo (@sbtjornalismo) June 5, 2019

"Eu conversei com ele como uma pessoa comum. Eu queria, era (com) intuito sexual, era um desejo meu. Acho que ficou até claro pra ele isso. Ele perguntou quando eu poderia ir (para a França) e eu disse: 'no momento eu não posso, por questões financeiras'. Também por questão da minha agenda, meu trabalho, enfim. Daí ele sugeriu: 'eu posso resolver isso'", declarou.

O atacante teria pago as passagens e a hospedagem para Najila Trindade ir à França. Ainda conforme a mulher, quando se encontraram, o atacante do PSG e da Seleção Brasileira teria se recusado a usar preservativo e se irritou. Foi quando as agressões teriam começado.

"Nós estávamos na cama do hotel e eu perguntei se ele tinha levado camisinha, e ele disse que não. Então afirmei que não iria acontecer nada além daquilo. Mesmo assim, o Neymar me virou e cometeu o ato. Foram alguns segundos e ele me batia violentamente".

Perguntada sobre os motivos que a levaram a continuar conversando com Neymar após o crime, a mulher disse que ainda não tinha conseguido reagir aos traumas sofridos. "Eu sabia que se não falasse com ele normalmente, eu não teria como provar a agressão", respondeu.

A mulher disse que busca por justiça e que desconhecia a tentativa de acordo entre seus antigos advogados e os de Neymar.

A TV Record reproduziu, também na noite desta quarta-feira, uma imagem de uma suposta agressão de Neymar a mulher que o acusa de estupro.

O pai de Neymar se antecipou à possível divulgação e comentou a imagem. "Só vocês verem a imagem. Isso foi uma armadilha. Vai ficar cada vez mais claro".