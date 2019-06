Avô lamenta morte de neta em deslizamento de pedras no Chile

Uma tragédia abalou a cidade de Bacabal, que fica a 246 quilômetros de distância de São Luís, no Maranhão. Khalida Trabulsi, de 3 anos, e Isadora Bringel, de 7 anos, morreram após um deslizamento de rochas no Chile. Para Raimundo Lisboa, avô de Khalida, não existem palavras para expressar a perda tão precoce da neta. "A família está abalada. Em estado de choque. Difícil de acreditar", declarou.



De acordo com relato de Raimundo Lisboa, a família esteve toda reunida na quarta-feira, 29, antes da viagem para o Chile, para celebrar o seu aniversário, e naquela oportunidade, recebeu carinho da neta, que chegou a preparar um bolo para ele.



"A Khalida estava muito feliz com a viagem, pois ela comentava com os pais, que o sonho dela era pisar na neve", relatou Raimundo Lisboa.



Familiares de Khalida Trabulsi informaram que o velório e enterro da criança devem ocorrer na capital maranhense, no Cemitério do Gavião.



Já Isadora Bringel deve ter seu velório e enterro realizados no município de Bom Lugar (291 km distante de São Luís), porém a informação ainda não foi confirmada.



Raimundo Lisboa viajou nesta terça-feira, 4, para Santiago, no Chile, para auxiliar no processo de liberação dos corpos. O avô, que é médico, explicou que o trâmite de traslado das garotas de volta ao Maranhão é um pouco demorado e complexo, e os corpos devem chegar em São Luís somente entre a sexta-feira, 7, e o sábado, 8.



Por conta da morte de Khalida e Isadora, a direção do Colégio Reis Magos, onde elas estudavam, disse em nota que todo o corpo docente está extremamente abalado pela tragédia ocorrida na segunda-feira, 3. A instituição decidiu suspender as aulas nesta terça-feira, 4.