Parte de prédio desaba em Fortaleza e moradores deixam local às pressas; veja vídeo

Dezesseis famílias deixaram oonde vivem no bairro Maraponga, em, pouco antes dodo imóvel na tarde do sábado, dia 1º. Os moradores foram alertados por vizinhos, que escutaram ruídos e viram asdo edifício. Ninguém ficou ferido."Todo mundo ouviu e começou a jogar pedras nas janelas, para que as pessoas saíssem", conta a autônoma Priscila Eugênio, de 29 anos. "Saiuaí de dentro. Saiusó com um lençol, porque não teve como vestir a roupa. Todo mundo veio do jeito que estava, gritando", conta ela.mostra o momento exato em que parte do edifício desmorona,. De acordo com testemunhas, isso ocorreu logo depois da saída dos últimos moradores. "Se fosse de noite, todo mundo tinha morrido", diz Priscila.Ainda no sábado, a área do prédio foi interditada e os moradores, encaminhados para as casas de parentes. Por segurança, outros, segundo o Corpo de Bombeiros do Ceará. No domingo, 2, a equipe de resgate ainda salvou um cachorro e pássaros dos moradores, que haviam ficado dentro dos apartamentos.Após o afundamento das pilastras de sustentação, oe o risco de desabamento total, conforme o Corpo de Bombeiros, é considerável. É necessária, no entanto, uma avaliação mais detalhada da, prevista para começar nesta segunda-feira, 3, para decidir o que fazer com a estrutura.Em nota, a Defesa Civil de Fortaleza informou que esteve no edifício duas vezes antes do incidente e, ao constatar os riscos, orientou os condôminos a procurar um engenheiro.Quem vive perto do edifício está receoso. A representante comercial Noemi Martins, de 50 anos, que mora em frente ao prédio, acredita que a estrutura tem cedido aos poucos desde sábado. O medo agora é de que um novo desabamento comprometa a própria casa: "A gente está vivendo um terror. Ninguém come nem dorme. Ninguém tem sossego".A avaliação é a mesma da guarda municipal Marta Candea, de 55 anos, cuja residência fica a cerca de 50 metros do edifício em risco. "Se for um efeito dominó, vai cair tudo em cima da minha casa", afirma ela.