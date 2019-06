Compositor de jingles de Bolsonaro, MC Reaça é encontrado morto

(foto: Reprodução/Facebook)

nesse sábado (01/06) o, mais conhecido como. O rapaz tinha 26 anos de idade e foi encontrado morto. A família não divulgou a causa da morte.No perfil oficial do DJ, uma nota de pesar confirmou a infomação da morte de "um cara grande demais para um mundo tão pequeno". O texto continua: "Ele queria mudar esse país e fez a sua parte com todo talento, sabedoria e humildade. Ele está nos braços do Pai. O velório será neste domingo (02/06) e o enterro, na segunda (03/06), em Indaiatuba/SP.A música de Tales era repleta de posicionamentos políticos, a maioria alinhada ao pensamento do presidente Jair Bolsonaro. Uma das maiores bandeiras de Tales era o fim do STF.Por meio de sua conta oficial no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro lamentou. "Tales Volpi, conhecido como Mc Reaça, nos deixou no dia de ontem. Tinha o sonho de mudar o país e apostou em meu nome por meio de seu grande talento. Será lembrado pelo dom, pela humildade e por seu amor pelo Brasil. Que Deus o conforte juntamente com seus familiares e amigos", escreveu o presidente.