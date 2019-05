Vale observa desprendimento de fragmentos de talude, 'sem maiores consequências'

A Vale informou ter identificado movimentação de fragmento do talude norte da cava da Mina do Gongo Soco, em Barão de Cocais (MG) na madrugada desta sexta feira, 31, mas que o desprendimento do talude deve ocorrer sem maiores consequências.



Por meio de nota, a mineradora informou que esses blocos se acomodaram no fundo da cava. "As primeiras avaliações indicam que o material está deslizando de forma gradual, o que até o momento corrobora as estimativas de que o desprendimento do talude deverá ocorrer sem maiores consequências", afirmou a empresa.



A companhia segue monitorando a cava e a barragem Sul Superior, que fica a 1,5 km da mina, com o uso de radar e estação robótica capazes de detectar movimentações milimétricas, além de sobrevoos com drone, e reitera que manterá a comunidade de Barão do Cocais informada sobre a situação.



A barragem está em nível 3 desde 22 de março e a Zona de Autossalvamento (ZAS) já havia sido evacuada preventivamente em 8 de fevereiro.