Unicamp batiza prédio da Faculdade de Educação com o nome de Paulo Freire

(foto: Unicamp/Divulgação)

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) batizou o prédio principal da Faculdade de Educação, uma das mais conceituadas da área no País, com o nome do educador e filósofo Paulo Freire (1921-1997), que nos últimos anos vem sendo criticado por grupos conservadores e apareceu até mesmo no programa de governo de Jair Bolsonaro, que diz querer "expurgar Freire das escolas brasileiras".A homenagem foi uma iniciativa dos estudantes do mestrado profissional da faculdade. Eles propuseram batizar o prédio, onde Freire foi professor por dez anos (de 1981 a 1991) no Departamento de Ciências Sociais na Educação.Nima Spigolon, coordenadora do mestrado profissional, explicou que a nomeação seguiu todo o processo institucional, com a coleta de 800 assinaturas de docentes, estudantes e funcionários. A proposta depois foi encaminhada para aprovação na instância máxima da unidade, a congregação da faculdade.Em 2012, foi concedido a Freire o título de patrono da educação brasileira. Grupos conservadores tentaram anular no congresso o título, mas a iniciativa foi derrubada em 2017.Bolsonaro ainda durante a campanha eleitoral já criticava o educador e seu método de alfabetização. O presidente chegou até mesmo a anunciar que deseja mudar o patrono da educação brasileira.Apesar dos ataques de Bolsonaro e conservadores, o método e filosofia de Freire exercem forte influência em algumas das melhores escolas do País. Além disso, ele é o intelectual brasileiro mais reconhecido em todo o mundo.O principal livro de Freire, "Pedagogia do Oprimido", está entre as cem obras mais citadas em língua inglesa, segundo o Google Scholar, ferramenta de literatura acadêmica. É o único brasileiro nessa lista. Na área de educação, aparece como o segundo com o maior volume de citações científicas (72,4 mil).