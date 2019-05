Goiás e MT terão legislação ambiental única para Rio Araguaia, afirma Caiado

Os Estados de Goiás e Mato Grosso vão apresentar um projeto para unificar a legislação ambiental referente ao Rio Araguaia, afirmou nesta terça-feira, 28, o governador goiano, Ronaldo Caiado (DEM). O projeto será apresentado no próximo dia 5 de junho.



"Teremos total convergência e recuperaremos 5 mil hectares do lado de Mato Grosso e 5 mil hectares do lado de Goiás", disse Caiado durante evento de PPPs e concessões que ocorre em São Paulo.



O governador reiterou também que seu Estado prepara o IPO da empresa de saneamento e água, a Saneago, e disse que todos os estádios e arenas serão colocados à disposição para a iniciativa privada, após estudos feitos pela FGV.



Além disso, o governador comentou a agenda do governo federal de reformas econômicas e disse que está confiante. "Todo mundo já se conscientizou da importância da aprovação da reforma da Previdência e vamos rapidamente tocar a reforma tributária, a sociedade está muito participativa", disse.