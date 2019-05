Mais de 40 detentos são mortos em presídios de Manaus

Um inquérito será aberto para investigar os homicídios (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

O governo doconfirmou que 46 presos foram encontrados mortos em celas de três presídios do Estado nesta segunda-feira, 27.As mortes, segundo a secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap), ocorreram porno Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) e no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM I), em Manaus.Agentes do Grupo de Intervenção Prisional (GIP) e do Batalhão de Choque da Polícia Militar fazem nesta segunda revista e a recontagem dos. Um inquérito será aberto para investigar os homicídios.As mortes ocorrem um dia depois que 15 detentos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em, foram

Em janeiro de 2017, o Estado de Minas fez a reportagem multimídia especial "Dois irmãos" (http://especiais.em.com.br/doisdestinos) sobre os massacres em presídios de brasileiras, entre elas Manaus.