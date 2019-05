Movimentação de talude em Barão de Cocais sobe a 17,8 cm por dia, afirma ANM

O talude norte da mina de Gongo Soco da mineradora Vale em Barão de Cocais (MG) passou a se movimentar 17,8 centímetros por dia em sua porção inferior, segundo informações atualizadas na manhã desta segunda-feira, 27, pela Agência Nacional de Mineração (ANM). No domingo, 26, a velocidade da movimentação era de 15,8 centímetros por dia na parte inferior.



Nos pontos mais críticos, a velocidade subiu de 20 centímetros para 21 centímetros por dia. A ANM interditou e suspendeu as atividades do complexo minerário Gongo Soco no dia 17.



A Defesa Civil continua monitorando a movimentação do talude. O risco de rompimento da represa segue no nível 3, o mais alto, de acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico da cidade e membro efetivo da Defesa Civil.