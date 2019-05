Revista a fiéis e veto a guarda-chuvas em visita de Bolsonaro a igreja no Rio

Um forte esquema de segurança foi montado para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, participe de um culto religioso, na manhã deste domingo, 26, na Igreja Batista Atitude, no Recreio, bairro da zona oeste do Rio.



Os fiéis que chegavam para o culto foram submetidos a revista minuciosa, que incluía detector de metais e a proibição de entrada no templo com garrafas d'água e guarda-chuvas. Alguns reclamavam das longas filas que se formaram à entrada da igreja.



Um homem foi retirado da fila e impedido de entrar pela equipe de segurança, mas o motivo de ter sido barrado não foi informado.



Bolsonaro participou ontem da cerimônia de casamento do filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PSL-SP. Eduardo e Heloísa Wolf se casaram em uma cerimônia para 150 convidados, nos jardins de uma casa de festas em Santa Teresa, na região central da capital fluminense. A celebração foi restrita a uma lista seleta de parentes e amigos da família.



A assessoria da Presidência da República ainda não soube precisar a data e horário de retorno de Jair Bolsonaro a Brasília.