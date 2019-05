Após bloqueio de uma semana, acesso à costa sul tem liberação parcial em Ilhabela

Depois de uma semana bloqueada pela queda de uma encosta, a rodovia de acesso aos bairros da costa sul da ilha foi parcialmente liberada para o tráfego, neste sábado, 25, em Ilhabela, litoral norte de São Paulo.



Conforme a prefeitura, foi liberada meia pista da rodovia SP-131 (Perimetral), permitindo a passagem de um veículo por vez, com prioridade para os ônibus do transporte público.



Com o desbloqueio do único acesso e a retomada do transporte terrestre, a prefeitura suspendeu o transporte marítimo que havia colocado à disposição dos moradores.



A rodovia estava interditada desde o último sábado, 18, quando chuvas intensas atingiram a região. A encosta deslizou, encobrindo a pista, na altura do bairro Piúva. Sete casas tiveram de ser interditadas, desabrigando nove famílias. Cerca de 10 mil moradores ficaram isolados da área urbana central.



Nesta sexta-feira, 24, as máquinas chegaram a abrir uma passagem, mas houve novo deslizamento e os trabalhos foram interrompidos. Neste sábado, 25, com o tempo bom, as máquinas conseguiram concluir a abertura da faixa. Os trabalhos de desobstrução total devem prosseguir durante os próximos dias.



Rio-Santos



Em São Sebastião, a rodovia Rio-Santos (SP-55), continua interditada na altura do km 118,8, no bairro Cigarras, após ser atingida por deslizamentos no último sábado, 18.



Máquinas do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) continuam trabalhando na desobstrução da estrada. Com apoio da Polícia Rodoviária Estadual, são realizadas aberturas temporárias duas vezes por dia, com hora marcada, para escoar o tráfego retido. À noite, o bloqueio é total. Até a tarde deste sábado não havia previsão para a liberação total da estrada.