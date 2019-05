Seis brasileiros são encontrados mortos em apartamento no Chile

Seis brasileiros foram encontrados mortos em um apartamento de um prédio localizado no Centro de Santiago do Chile na noite desta quarta-feira. As informações preliminares dão conta que a possível causa das mortes é a inalação de monóxido de carbono. Viaturas do Corpo de Bombeiros e polícia local seguem no local.





Segundo o Corpo de Bombeiros de Santiago, as vítimas estavam no sexto andar do prédio, localizado entre as ruas Mosqueto e Santo Domingo, próximo ao Palácio de La Moneda, sede do executivo.Em entrevista a imprensa chilena, o comandante Diego Velásquez afirmou que os militares conseguiram medir no prédio monóxido de carbono, mas não descartam que haja outro componente. Uma das hipóteses é que tenha ligação com a calefação que se usa neste tipo de apartamento.O prédio teve que ser evacuado pelos militares. A rua onde está localizado o edifício está isolada. Várias viaturas estão nas proximidades.O em.com.br entrou em contato com o Itamaraty e ainda aguarda um posicionamento sobre o caso.