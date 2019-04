Morre a professora e ensaísta Jerusa Pires Ferreira aos 81 anos

Morreu neste domingo, 21, a professora e ensaísta Jerusa Pires Ferreira, aos 81 anos, em Salvador (BA). Ela enfrentava um tratamento contra um câncer. A informação foi divulgada por amigos nas redes sociais.



Doutora e livre-docente pela Universidade de São Paulo (USP), Jerusa era professora da Escola de Comunicação e Artes da universidade, bem como professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).



Autora de inúmeros livros e artigos sobre cultura popular e literatura, um de seus trabalhos mais célebres é Cavalaria em Cordel: O Passo das Águas Mortas, de 1979, relançado pela Edusp em 2017. O livro faz um panorama histórico da literatura de cordel e a relaciona com as histórias de cavalaria do período medieval.



Entre outros campos de pesquisa, destacam-se ainda cultura, oralidade, memória e as relações entre literatura, comunicação e artes. Ela também era tradutora e principal divulgadora dos trabalhos de Paul Zumthor e de Henri Meschonnic no Brasil.



Jerusa nasceu em Feira de Santana, na Bahia, em 1938, e iniciou sua formação acadêmica em Salvador. Ela se mudou para São Paulo nos anos 1970 e concluiu o doutorado em ciências sociais na USP em 1980. Conferencista frequentemente convidada para diversas instituições de pesquisa no Brasil e no exterior, especialmente nas universidades de Limoges, na França, e a Autônoma de Barcelona. Ela foi casada com o tradutor Boris Schnaiderman, que morreu em 2016 aos 99 anos.