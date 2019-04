Mega sena: prêmio acumula e deve chegar a R$90 milhões; confira os números

(foto: Reprodução/internet)

Ninguém acertou os seis números do sorteio deste sábado (20) da Mega Sena.O prêmio do concurso 2144 ficou acumulado e deve chegar a R$90 milhões no próximo sorteio, quarta-feira, dia 24.Os números sorteados foram 07-16-21-22-33-55-60. O sorteio foi realizado em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul.188 apostadores acertaram cinco números e vão levar o prêmio de R$21.418,23.10.251 apostadores tiveram quatro acertos e faturam R$561,14.

Dupla Sena

Já a Dupla Sena de Páscoa, com prêmio de quase R$27 milhões, teve 2 ganhadores no primeiro sorteio e levam, cada um, R$13.466.600,57.

O segundo sorteio teve um felizardo, apenas. O prêmio é de R$1.804.675,31.

Confira os números do primeiro sorteio: 8-17-19-29-44-46.



E do segundo sorteio: 02-04-05-19-35-41.