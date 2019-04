Cidade brasileira bate recorde de maior ovo de Páscoa do mundo

(foto: Daniel Zimmermann/Divulgação)

O Brasil entrou mais uma vez para o Guiness, o livro dos recordes, desta vez graças a Pomerode, em Santa Catarina.

A cidade, no Vale do Itajaí, construiu o maior ovo de Páscoa do planeta, com 15,03 metros de altura e 8,72 metros de largura.

O ovo está exposto na 11ª Osterfest, festa tipicamente alemã que começou na última quinta-feira e termina neste domingo (21).

Com o ovo gigante, Pomerode derrotou a cidade portuguesa de Alcochete, que detinha o título desde 2008 com um ovo de 14,79 metros.

O ovo de Pomerode pesa cerca de três toneladas e começou a ser construído em janeiro, no pátio do Centro Cultural do município. A pintura foi inspirada em um ovo pequeno da artista plástica Silvana Pujol.

O responsável pela obra gigantesca é João Siqueira, mais conhecido pelos trabalhos que faz no Carnaval do Rio de Janeiro.