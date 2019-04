Explosão provocada por vazamento de botijão de gás deixa três mortos em PE

Três pessoas morreram na manhã desta Sexta-Feira Santa, 19, após o desabamento de três casas em Camaragibe, na região metropolitana do Recife, em Pernambuco. As residências foram destruídas, após uma explosão provocada por vazamento de um botijão de gás.



Duas vítimas encontradas nos escombros foram identificadas como Dalva, de 76 anos, e Felipe, de 17 anos. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, outras três pessoas ficaram feridas, sendo que uma delas faleceu após atendimento médico.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu Maria do Carmo, de 60 anos, e a adolescente Bárbara, de 18 anos. Elas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caxangá.



Um homem, identificado como José Joaquim Ramos da Silva, de 75 anos, foi socorrido com queimaduras de segundo grau. Ele foi transferido da UPA de Caxangá para o Hospital da Restauração. Entretanto, o paciente não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência foi registrada, por volta das 5h30 da manhã, na Rua Frei Serafim, no Jardim Primavera. O vazamento ocorreu em uma das três casas conjugadas. Após a explosão, as residências foram destruídas.



Seis viaturas foram encaminhadas para o local do acidente.