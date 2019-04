Veja o que abre e o que fecha na Semana Santa em SP

O feriado prolongado da Paixão de Cristo vai alterar o funcionamento de serviços públicos e privados na cidade de São Paulo entre esta sexta-feira, 19, e o Domingo de Páscoa, dia 21. As mudanças afetam o rodízio municipal, bancos e a circulação do Metrô, dentre outros serviços. Veja abaixo o que abre e o que fecha na capital paulista:



Bancos



Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento nas agências bancárias na sexta-feira. Na quinta-feira, 18, o funcionamento é normal. As contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo) e carnês com vencimento marcado para o dia 19 de abril poderão ser pagos na segunda-feira, 22, sem incidência de multa.



Rodízio de veículos



A Operação Horário de Pico (rodízio municipal de veículos) estará suspensa na sexta-feira, inclusive para veículos pesados (caminhões). Por conta do feriado, também estarão liberadas as demais restrições existentes na cidade: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF). No sábado, 20, as regras para ZMRC vigoram normalmente. O rodízio será retomado na segunda-feira a partir das 7 horas.



Zona Azul



O serviço de estacionamento rotativo (Zona Azul) irá operar conforme sinalização existente. Os horários de ativação estão dispostos nas placas de regulamentação de cada local.



Ruas Abertas



O programa Ruas Abertas estarão disponíveis à circulação da população na sexta-feira, 19, e no domingo, 21, inclusive na Avenida Paulista.



Poupatempo



Postos de atendimento do Poupatempo não funcionam na sexta-feira e no sábado. O atendimento retorna na segunda-feira, no horário habitual de cada unidade. Os postos de Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Taubaté também não abrem na segunda-feira, 22, em virtude do feriado municipal de São Benedito.



Metrô



Na sexta-feira, a circulação dos trens ocorrerá exclusivamente entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Patriarca. Já as estações Artur Alvim e Corinthians-Itaquera (inclusive a área de transferência para a CPTM) ficarão fechadas durante todo o dia. O Metrô contará com ônibus do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) como apoio à operação entre as duas estações. Os coletivos circularão ininterruptamente, até o horário de encerramento da operação do Metrô, gratuitamente. Na segunda-feira, 22, a abertura das estações do Metrô das linhas 1-Azul, 2- Verde, 3-Vermelha e 15-Prata será antecipada para as 4 horas.



Ônibus



A quantidade de ônibus funcionando na sexta-feira será de 39% da frota operacional em relação aos dias úteis. No sábado e domingo a operação será, respectivamente, de 60% e 39%.



CPTM



Três linhas da CPTM terão alteração no funcionamento. A Linha 8-Diamante (Júlio Prestes - Itapevi); Linha 9-Esmeralda (Grajaú - Osasco); e a Linha 11-Coral (Luz - Estudantes).



Subprefeituras



As praças de atendimento das subprefeituras não funcionam na sexta-feira.



Procon-SP



As audiências, setor administrativo, Ouvidoria, atendimento telefônico (151) e atendimento eletrônico do Procon-SP não funcionarão na sexta-feira. Os Núcleos Regionais em Campinas, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto, Santos, Bauru e Presidente Prudente também acompanham a programação. Os postos de atendimento pessoal dentro dos Poupatempos Sé, Santo Amaro e Itaquera não funcionarão na sexta-feira e no sábado.



Detran



As unidades do Detran de todo o Estado estarão fechadas na sexta-feira e no sábado. O atendimento será retomado na segunda-feira.



Saúde municipal



Os hospitais, prontos-socorros, AMAs 24 horas e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionarão todos os dias, ininterruptamente.



Hospitais veterinários



Os hospitais veterinários das zonas norte e leste da capital fecharão nos dias 19, 20 e 21 de abril. As unidades voltarão a funcionar na segunda-feira a partir das 5h45.