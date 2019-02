Morte de rapaz sufocado por segurança de hipermercado causa revolta nas redes sociais

A cena de um rapaz recebendo um 'mata-leão' de um segurança do supermercado Extra, na Barra da Tijuca, nesta quinta-feira, causou revolta entre os usuários de redes sociais.



Muitos internautas compararam o fato ao ocorrido recentemente no Carrefour, em que um cachorro foi morto ao ser agredido com uma barra de ferro por um segurança terceirizado do supermercado.

A morte de um jovem negro em mãos de um segurança gera infinitamente menos indignação revolta e raiva que a morte de um cachorro em mãos de um segurança.... #acarnemAisbaratadomercado.......... %u2014 Paola Carosella %u26A1%uFE0F (@PaolaCarosella) 15 de fevereiro de 2019

Paola Carossella, chef e uma das juradas do Master Chef Brasil, postou um comentário em que destaca o fato do jovem morto ser negro e a morte do cachorro no Carrefour. O comentário gerou quase 10 mil retuítes e mais de 33 mil curtidas até a tarde desta sexta-feira.

No Twitter, Extra e Carrefour figuravam entre os assuntos mais comentados no país. O vídeo foi compartilhado por milhares de pessoas em mostra o rapaz praticamente 'escondido' por baixo do segurança, que preferiu não ceder aos pedidos das testemunhas para que saísse de cima do rapaz, que teria tentado furtar a arma de um dos vigilantes.



Nem mesmo as tentativas de ressuscitá-lo, por parte dos bombeiros que chegaram ao local surtiram efeito. Ele chegou a ser

levado para o hospital, mas não resistiu a uma parada respiratória.

Outros internautas publicaram frases como 'segurança assassino' e houve até aqueles que aplaudiram a atitude do segurança, dizendo que ele deveria receber um aumento.