Confira as principais atrações da Campus Party Brasil 12

A Campus Party Brasil 12, tradicional feira que reúne atrações de tecnologia, games e música, começa no dia 12 de fevereiro, na Expo Center Norte, em São Paulo. Dividida em duas áreas - a Arena, setor destino ao público pagante e ao acampamento de participantes - e a Open Campus - aberta ao público em geral -, ela espera atrair, em cinco dias de duração, mais de 120 mil visitantes e cerca de 8 mil acampados. Serão mil horas de programação e mais de 900 palestras.



Conheça as atrações nas diferentes áreas:



Arena Campus



Campus Job - A área, que estreia na Campus, será destinada para palestras que tenham como objetivo a orientação de carreira, não só para quem deseja empreender, mas também para quem deseja fazer carreira em empresas do setor de inovação.



CyberSecurity e GDPR (Global Data Protection) - O espaço, que funcionará no dia 13, abordará, principalmente, temas relacionados à segurança de dados para as empresas.



Include - Palestra que vai abordar os resultados e os próximos passos do projeto promovido pelo Instituto Campus Party na criação e montagem de laboratórios de robóticas em comunidades carentes.



RobotiCampus - Parceria com o Centro Paula Souza (autarquia do Governo do Estado de São Paulo que administra 223 Escolas Técnicas (Etecs) e 72 Faculdades de Tecnologia (Fatecs)) com um espaço dedicado à robótica com modalidades de competição, workshops e mostra de projetos tecnológicos e científicos. É nesse espaço que acontecerá a batalha de robôs.



Open Campus



Campus Music - Uma verdadeira maratona de bandas amadoras com curadoria da Campus Party e da HabroMusic, distribuidora de instrumentos e acessórios musicais, além de palestras com foco no tema.



Simuladores - Sucesso garantido todos os anos, a área terá como destaque o simulador "MotionSphere", que gera sensações de acelerações, frenagens, curvas e impactos de até 7G.



eSports - A feira realizará a primeira estapa de sua liga amadora com os jogos 'DOTA2' e 'Counter-Strike: Global Offensive'. O vencedor será classificado para disputar a final mundial na Campus Party Estados Unidos.



Arena de Drones - Além de palestras e e workshops, haverá mais uma etapa do campeonato brasileiro com pilotos profissionais e a esperada batalha de drones.



Campus Future - Os curadores da feira selecionaram 41 projetos acadêmicos que foram inscritos por universitários brasileiros. Em um mostra, os visitantes terão a oportunidade de conhecer e interagir com essas "invenções".



Espaço Fazedores - Espaço destinado à cultura maker com equipamentos eletrônicos, interação com ferramentas e plataformas de prototipação, workshops e área para livre prototipação.



Serviço: Campus Party Brasil 12 - Expo Center Norte. R. José Bernardo Pinto, 333,V. Guilherme, 2224-5959. Arena e Camping: 3ª (12), 12h, até 17/2, 2h. 24h. R$ 350/R$ 430. Open Campus: 4ª (13) a 15/2, 10h/20h; 16/2, 10h/16h. Grátis. Inf: brasil.campus-party.org