Vale: 487 pessoas são cadastradas após deixar área de Gongo Soco

A Vale informou hoje que até a manhã deste sábado, 9, 487 pessoas de quatro comunidades rurais - Socorro, Piteira, Tabuleiro e Vila do Gongo - foram cadastradas e acolhidas após deixar áreas próximas à barragem Sul Superior da Mina Gongo Soco, em Barão de Cocais (MG). Destas, 243 estão em seis hotéis e as demais em casas de parentes.



A mineradora também confirmou que uma empresa especializada em análise de estabilidade fará neste domingo nova inspeção na barragem e emitirá um laudo com suas considerações. A evacuação foi determinada pela Agência Nacional de Mineração (ANM). A barragem Sul Superior é uma das dez a montante inativas remanescentes da mineradora, e faz parte do plano de aceleração de descomissionamento anunciado em 29 de janeiro.