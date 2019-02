Será revisto aval para eletrochoque

O documento preparado pelo governo que dá sinal verde para a compra no Sistema Único de Saúde (SUS) de aparelhos de eletroconvulsoterapia (eletrochoque) será revisto, segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele ainda citou a importância do processo de desospitalização no País e afirmou ter dúvidas sobre ações em comunidades terapêuticas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.