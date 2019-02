PF prende dois suspeitos com três mil balas de fuzil em churrasqueiras elétricas

(foto: PF/Divulgação )

A Polícia Federal prendeu na manhã desta sexta-feira, 8, duas pessoas suspeitas de enviarem munições de fuzil por transportadoras. Uma no Paraná e outra no Rio de Janeiro.Segundo a PF, "munições eram remetidas escondidas em churrasqueiras elétricas, de Cascavel, cidade do oeste paranaense, para a cidade do Rio de Janeiro"."Com autorização judicial, após serem retiradas as munições da churrasqueira, por meio de ação controlada, Policiais Federais no Rio de Janeiro aguardaram o momento em que o destinatário fosse retirar a encomenda. Ao identificar-se e pegá-la, foi abordado e preso. Da mesma forma, na cidade de Cascavel, o remetente também foi preso", afirma a corporação.Os presos foram conduzidos para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e para a Delegacia da PF em Cascavel/PR onde permanecerão à disposição da justiça.