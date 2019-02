Vale contratará peritos para avaliar causas do rompimento da barragem

A Vale anunciou nesta sexta-feira, 8, que o seu assessor jurídico, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Skadden) irá contratar, em nome de e sob a direção da companhia, quatro peritos externos para fornecer uma avaliação sobre as causas técnicas do colapso da Barragem I em Brumadinho, em Minas Gerais.



Entre os profissionais estão Dr. Peter K. Robertson, assessor técnico, Gregg Drilling & Testing, Inc., e Professor Emérito da Universidade de Alberta, como presidente do Painel de Peritos; Dr. Lucas de Melo, Engenheiro-Chefe Sênior da Geosyntec Consultants, e Docente da Universidade Johns Hopkins; Dr. David J. Williams, Professor Golder de Geomecânica e Diretor do Centro Geotécnico da Escola de Engenharia Civil, Universidade de Queensland; e Dr. G. Ward Wilson, Professor de Engenharia Geotécnica e Geoambiental da Universidade de Alberta.



A mineradora esclarece ainda que o escritório americano Skadden foi contratado como o assessor jurídico da companhia para prestar serviços de consultoria jurídica, em conexão com o colapso da Barragem I em Brumadinho, Minas Gerais. O Painel de Peritos, por sua vez, irá trabalhar de forma privilegiada (privileged basis) sob a direção do Skadden para fornecer uma avaliação e um relatório sobre as causas técnicas do colapso da barragem.



"Durante seus trabalhos, o Painel de Peritos utilizará a sua experiência profissional e julgamento. Nem o Skadden e nem o Painel de Peritos vão trabalhar de forma independente da companhia, e não são contratados pelo Comitê Consultivo Independente Extraordinário para Investigação", afirma a empresa.