Tempestade deixa ao menos cinco mortos na cidade do Rio de Janeiro

Chuvas provocaram deslizamentos de terra que atingiram dois ônibus na zona sul (foto: Prefeitura do Rio/Divulgação)

Pelo menos cinco pessoas morreram em razão das fortes chuvas que atingem o Rio de Janeiro desde o início da noite desta quarta-feira, 6. A informação foi confirmada pelo prefeito Marcelo Crivella, que decretou luto oficial de três dias. O temporal também causou um deslizamento que provocou o desabamento de trecho da Ciclovia Tim Maia.



O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou nesta quinta-feira, 7, que a Avenida Niemeyer permanecerá totalmente interditada nos dois sentidos até a conclusão dos trabalhos das equipes da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros. A orientação é que os motoristas que precisarem trafegar entre a Gávea e São Conrado nesta manhã acessem o Túnel Zuzu Angel. Ainda na Rocinha, um vídeo gravado mostra um homem sendo levado pela enxurrada, durante o temporal. Segundo testemunhas do episódio, esse rapaz foi socorrido e passa bem.





De acordo com o prefeito da cidade do Rio, Marcelo Crivella, foram registradas 64 quedas de árvores e 17 bolsões de alagamentos em ruas do Rio. Só na avenida Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana (zona sul), cinco árvores caíram. No bairro, o vento durante o temporal chegou a 110 km/h.







Estado de crise

Agentes da Prefeitura do Rio percorremo Bairro de Botafogo, que teve vias inundadas, enquanto moradora se protege em cima de banco do ponto de ônibus (foto: AFP / Mauro Pimentel ) O Centro de Operações informou que a cidade entrou em estágio de crise às 22h15 de quarta-feira diante das fortes chuvas. A administração municipal recomendou que a população somente se desloque "em caso de extrema necessidade" e alertou que moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros.









Um dos mortos é uma mulher que estava em um ônibus que foi atingido pela queda de uma barreira na Avenida Niemeyer, próximo ao Vidigal, na zona sul do Rio. Por volta das 9h40 da manhã, bombeiros e agentes da Defesa Civil ainda tentavam retirar o corpo do coletivo, que está coberto por árvores junto à pista. Outro passageiro do ônibus ainda está desaparecido e suspeita-se que ele esteja soterrado.Além da vítima que estava no ônibus, as chuvas causaram uma morte na Rocinha e outra no Vidigal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras duas pessoas morreram durante o desabamento de uma casa em Pedra de Guaratiba, na zona oeste da cidade. No mesmo local, outros dois homens ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge.