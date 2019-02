Vale instala terceira membrana de contenção no Rio Paraopeba

A Vale informa que entrou em operação nesta terça-feira, 5, a terceira membrana de contenção instalada no rio Paraopeba, a fim de proteger o sistema de captação de água de Pará de Minas (município localizado a 40km de Brumadinho) e garantir o abastecimento contínuo da região. Segundo a empresa, a iniciativa é uma medida preventiva e faz parte do plano apresentado pela Vale ao Ministério Público e aos órgãos ambientais.



A mineradora afirma ainda que continua fazendo monitoramento em 46 pontos ao longo do rio Paraopeba até a foz do rio São Francisco. Segundo a empresa, o rejeito que vazou da barragem 1 está concentrado no córrego Feijão e Carvão e na sua confluência com o Paraopeba.