Turista chinesa é vítima de tentativa de estupro em Fernando de Noronha

(foto: Foto: Teresa Maia/DP)

Uma turista chinesa foi alvo de uma tentativa de estupro em Fernando de Noronha, na madrugada dessa sexta-feira (1º). De acordo com o relato da vítima à polícia, a engenheira de 40 anos estava saindo de uma festa na Praia da Conceição, quando um morador da ilha tentou manter relações sexuais com ela. A visitante tentou se defender com socos e eles entraram em um confronto físico. O homem, de 27 anos, foi preso durante a tarde da sexta. Uma turista chinesa foi alvo de uma tentativa de estupro em Fernando de Noronha, na madrugada dessa sexta-feira (1º). De acordo com o relato da vítima à polícia, a engenheira de 40 anos estava saindo de uma festa na Praia da Conceição, quando um morador da ilha tentou manter relações sexuais com ela. A visitante tentou se defender com socos e eles entraram em um confronto físico. O homem, de 27 anos, foi preso durante a tarde da sexta.

De acordo com a Delegacia de Polícia Civil de Fernando de Noronha, a chinesa prestou queixa ainda pela manhã. Após o acontecido, com um hematoma no olho, ela foi socorrida por um outro morador da ilha e passou por exames no Hospital São Carlos, na área central do arquipélago. O suspeito, que trabalha alugando cadeiras de praia, passou um tempo escondido na casa de um amigo, mas se apresentou na delegacia por volta das 14h.





Ele será transferido para o Recife neste sábado (3) e passará por uma audiência de custódia.