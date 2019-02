Vale: pessoas que estavam na barragem faziam coleta de dados

A Vale esclarece em nota que a presença de profissionais em barragens, em todo o mundo, faz parte das medidas rotineiras e dos procedimentos básicos de segurança e manutenção dessas estruturas. Permite, por exemplo, a medição de instrumentos e poda da grama nesses locais.



A empresa destaca que no caso específico das imagens veiculadas pela mídia na sexta-feira, 1º, referentes ao momento exato do rompimento da Barragem I da Mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho, os profissionais que aparecem nas imagens na área da barragem estavam realizando tarefas rotineiras.



"Uma das atividades executadas era a coleta de dados para atender ao cumprimento de requisitos legais, como determina a própria Agência Nacional de Mineração. É importante ressaltar que a Barragem I não estava em obras", afirma a mineradora.