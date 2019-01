Água com lama deve chegar à usina de Retiro Baixo a partir de 5 de fevereiro

A água com lama que contaminou o rio Paraopeba deverá chegar à hidrelétrica de Retiro Baixo entre os dias 5 e 10 de fevereiro. Antes, na noite de 29 de janeiro, os rejeitos deverão chegar à região de São José da Varginha. A previsão é de pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e foi divulgada no primeiro boletim de monitoramento especial do rio produzido pelo órgão.



Segundo os pesquisadores do CPRM, após passar pela usina Retiro Baixo a água turva continua avançando gradualmente e deve chegar entre os dias 15 e 20 de fevereiro à Usina de Três Marias.



Segundo o órgão, diariamente serão divulgados dois boletins de monitoramento com a previsão de chegada do início da água turva nos pontos de interesse ao longo do Paraopeba. A metodologia usada usa dados observados em campo e características da bacia hidrográfica.