Do hospital, Bolsonaro acompanha situação de Brumadinho e elogia Zema e Israel

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) acompanhou a situação de Brumadinho (MG) do hospital Albert Einstein neste domingo, 27, e elogiou a atuação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).



"Hoje à noite mesmo teremos outra reunião (sobre a tragédia de Brumadinho)", afirmou o porta-voz do governo federal, general Otávio Santana do Rêgo Barros. Ele disse que o comitê de crise está sendo capitaneado pela Casa Civil, do ministro Onyx Lorenzoni.



"Convém destacar a dedicação, o empenho e o protagonismo que o governo de Minas Gerais tem apresentado, comprovando seu compromisso com o bem estar de sua população", disse Barros.



O general também afirmou que a ajuda humanitária que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enviou na manhã deste domingo a Minas deve chegar no aeroporto de Confins às 22h.



Segundo o porta-voz, Bolsonaro pediu para destacar, durante a coletiva de imprensa, o imediato apoio do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, assim que Bolsonaro telefonou ontem, "mostrando prontidão e aceitação da missão", afirmou.



"São cerca de 150 homens e mulheres, além de equipamentos para reforçar a importante missão em Brumadinho", completou o general.



Grupo trabalha em cima de detalhes jurídicos



De acordo com o porta-voz, uma série de ações jurídicas e propostas de mudanças da regulamentação ambiental estão sendo preparadas pelo gabinete de crise que se debruça sobre a tragédia.



"O presidente tem demonstrado sim preocupação no sentindo de que este seja efetivamente o último grande desastre ambiental pelo qual o nosso País passa", afirmou Barros, acrescentando que o caso também traz preocupações sob o ponto de vista de imagem do País no exterior.



"Prefiro não adiantar questões referentes a recursos porque não as tenho de pronto, mas sei que esse comitê está prestes a apresentar propostas nesse sentido", disse o general Rêgo Barros.