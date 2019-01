MP começou a investigar mina da Vale em Brumadinho onde houve desastre no ano passado

(foto: Alexandre Guzanshe/EM.DA Press)

Ainda antes do desastre na barragem de Brumadinho, o Ministério Público de Minas já havia aberto um processo específico para investigar a barragem da mina em Brumadinho (MG).De acordo com o procurador-geral do Estado, Antônio Sérgio Tonet, a Promotoria "cobrou da Vale informações e laudos para atestar a segurança da população e da natureza".A mineradora apresentou em novembro documento atestando a segurança da barragem, com laudos e perícia de uma empresa externa. Segundo Tonet, será buscada a responsabilidade criminal pela tragédia. "E se houver os pressupostos que justificam prisão cautelar, não tenho dúvida que vamos pedir."Em dezembro, o Conselho de Política Ambiental de Minas aprovou licença para que a Vale ampliasse a capacidade produtiva da Mina Jangada e do Córrego do Feijão, onde fica a barragem que rompeu, de 10,6 milhões de toneladas por ano para 17 milhões de toneladas anuais.O trâmite de licenciamento foi considerado acelerado por especialistas e, na reunião em que foi aprovada a ampliação, foram mencionados riscos da barragem.