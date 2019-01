Correção: Rompimento de barragem faz Furnas paralisar hidrelétrica Retiro Baixo

A nota enviada anteriormente continha uma imprecisão. Segue texto corrigido:





A estatal Furnas, do grupo Eletrobras, informou que paralisou as operações das duas turbinas de sua hidrelétrica Retiro Baixo, que funciona no Rio Paraopeba. A paralisação é uma medida preventiva, para evitar que os rejeitos da barragem de Brumadinho possam comprometer sua estrutura.



A concessionária Retiro Baixo Energética, formada por Furnas (49%), Cemig (49,9%) e Orteng (1,1%), declarou ainda que já tomou as primeiras providências para conter a lama. "Foi interrompida a operação da usina, realizados testes de vertedouro e fechadas as tomadas de água para preservar os equipamentos."



A empresa está em contato com as autoridades para avaliar os reflexos causados pelo deslocamento da lama e tomar novas providências. Uma equipe da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) seguirá neste sábado, 26, para a região para acompanhar o trabalho de contenção.



A hidrelétrica tem potência de 82 megawatts (MW) e está localizada na região dos municípios mineiros de Pompéu e Curvelo, a cerca de 240 quilômetros de Brumadinho. A Agência Nacional de Águas (ANA) declarou que a barragem "possibilitará amortecimento da onda de rejeito" e que a onda de lama deverá atingir a usina daqui a dois dias.