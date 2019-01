Na TV, Fabio Schvartsman, presidente da Vale, lamenta acidente

O presidente da Vale, Fabio Schvartsman, disse nesta sexta-feira, 25, em entrevista à Globo News, que era com imenso pesar que confirmava o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, no município de Brumadinho (MG) e que ainda não era sabida a extensão nem a causa do acidente.



"Não existem palavras pela dor que estou sentindo com o que terá sido causado às vítimas, se elas existirem. Mas pelo volume de coisas que aconteceram, certamente tem", afirmou.



Schvartsman afirmou que tinha acabado de chegar da Suíça e que "assim que o tempo abrisse" pegaria um avião para ir ao local ajudar. "A Vale, como um todo, vai se preocupar profundamente com as vítimas. Vai resgatar e atender as pessoas e fazer tudo que estiver ao seu alcance para tentar enfrentar essa situação inimaginável", afirmou.