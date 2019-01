Aposta única fatura mais de R$ 37 milhões da Mega-Sena

Você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (foto: Caixa/Reprodução )

Um apostador do Rio de Janeiro faturou mais de R$ 37 milhões no concurso 2118 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (23). De acordo com a Caixa, os números foram: 11 - 12 - 20 - 40 - 41 - 46.