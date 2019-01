Em SP, internos da Fundação Casa fazem rebelião na unidade Raposo Tavares

Os internos da Fundação Casa da unidade Jatobá, no complexo Raposo Tavares, em São Paulo, fizeram uma rebelião que começou por volta das 19h da última segunda-feira, 21, e terminou na madrugada desta terça-feira, dia 22.



De acordo com a assessoria da fundação, os jovens se concentraram em uma sala e atearam fogo em outro espaço. Dois servidores foram feitos reféns e liberados após oito horas de motim. Outros dois foram levados ao hospital após inalarem fumaça.



A assessoria também informou que a Corregedoria Geral da Fundação Casa instaurou uma sindicância para apurar e punir os responsáveis pela rebelião. Os adolescentes envolvidos passarão por uma Comissão de Avaliação Disciplinar (CAD), que irá determinar as possíveis sanções. O Judiciário e os familiares dos jovens serão informados da ocorrência.